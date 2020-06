Justitie is deel strafdossier van de Rosmalense Roma-familie kwijt: is het complete onderzoek voor niets geweest?

Brabants nieuws van dinsdag | Nooit meer zoals het was in ziekenhui­zen na corona - Ook in Den Bosch demonstra­tie tegen racisme

18:30 Ook in hoger beroep is het verzoek van coffeeshopbaas Johan van Laarhoven om op vrije voeten te komen, afgewezen. De Tilburger blijft in de cel. Ziekenhuizen in Brabant denken dat het nooit meer wordt zoals het was totdat er een vaccin tegen corona is. Bij een tweede golf coronapatiënten zal de druk op het personeel opnieuw gigantisch zijn. Dit en meer nieuws lees je terug in het nieuwsoverzicht van dinsdag.