Justitie klapt boek moordzaak Heidy Goedhart dicht

Gelukkig getrouwd Briljanten paar Scheffers kan niet zonder elkaar en niet zonder hun geliefde Den Bosch

DEN BOSCH - Cor (92) en Agnes (90) Scheffers - van Son trouwden 65 jaar geleden op 25 april in Den Bosch. Hun liefde voor de stad en voor elkaar is onwankelbaar. ,,We raakten als twee pubers via de naast elkaar gelegen dakramen in gesprek met elkaar”, zegt Agnes. ,,De rest is geschiedenis.”

20 april