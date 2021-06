Justitie: ook kleine beetjes coke waren welkom bij familie R.

De rechtbank besloot deze week het aantal zittingsterug te brengen. Nu vrijwel alle verdachten en advocaten wegblijven bij het proces, duren de zittingen aanmerkelijk korter. En dus, zo besloot de rechtbank met goedvinden van het Openbaar Ministerie, kunnen we wel een paar dossiers combineren. Volgende week gaat het nog over de wapens die aan de familie worden toegeschreven (en gevonden werden in ondergrondse ruimtes achter het kampje in Oss) en over de verdenking van justitie dat de vijftien verdachten samenwerkten als een criminele organisatie (een strafverzwarende aanklacht).

Auto-onderdelen

Bij de gestolen auto-onderdelen ging het vooral over Tinus R., de op het kampje in Lith wonende oudere broer van Martien. In een loods aan de Scheldestraat en in een schuur in Lith was hij -samen met twee zonen, onder wie Toon- continu in de weer met gestolen auto’s en onderdelen, zo zag de politie. Die had een camera gezet op de loods in Oss . Toen de politie de schuur in Lith wilde doorzoeken, werd Tinus R. kwaad, zo vertelde de politie. Hij dreigde om de hele boel op de weg te zetten en in de fik te steken: ,,Dan heb je een kampvuur”.