Juwelier met groot zwaard verwond bij overval in Roosendaal: ‘Spijt dat ik ze heb binnengelaten’

NK Dressuur Schriktrai­ning Hermès levert Nederland­se titel op: ‘Vandaag was hij heel goed bij de les’

Op de klanken van Abba’s Thank you for the music verliet Dinja van Liere met Hermès de piste. De enthousiaste dressuurliefhebbers op het KNHS-Centrum in Ermelo bedankten de amazone uit Uden met een hartelijk applaus. De laatste deelneemster aan het NK had het beste tot het laatste bewaard.

8 mei