JVC blijft worstelen en gaat onderuit

Foto van Bredase fotograaf wint categorie­prijs Zilveren Camera: ’eerste prijs met oer-Bre­daas tafereel is super’

BREDA - De Bredase fotograaf Ron Magielse heeft een prijs gewonnen bij de verkiezing voor de Zilveren Camera. De foto van carnavalsvierders in de Bredase Visserstraat met op de achtergrond de Grote Kerk in de kleuren van Oekraïne is de beste in de categorie ‘regionaal nieuws’.

16:41