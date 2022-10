K3 telt nu twee Brabantse meiden: Diede uit Someren vervangt zwangere Hanne

Marthe en Julia blij

Julia Boschman uit Bergen op Zoom won K2 zoekt K3 en staat binnenkort dus opnieuw met Diede van den Heuvel op het podium. Ze kijkt ernaar uit. ‘Diede en ik kennen elkaar heel goed, omdat we het beiden tot in de finale hebben geschopt. Er was toen echt geen sprake van strijd. We gunden elkaar alles. Zij was heel blij voor me toen ik won en andersom was dat zeker ook zo geweest. Dat ze er nu alsnog even bijkomt, vind ik geweldig.’