Kaasfabriek Rijkevoort gaat dicht, 86 medewerkers verliezen hun baan

Brabants nieuws van donderdag Nieuwsover­zicht | Vuurwerk­bom verwoest voordeur CDA-fractie­voor­zit­ter - Geen toezicht op statushou­der die Rik (18) willekeu­rig doodstak

18:01 Had de willekeurige moord op de 18-jarige Rik van de Rakt in Oss voorkomen kunnen worden? Instanties wisten al meer dan een jaar dat de statushouder die voor de moord vast zit, psychische problemen had. Maar hij kreeg niet de juiste begeleiding, zo werd vandaag duidelijk. Verder bracht de politie ‘het grootste rechercheonderzoek in Nederland’ naar buiten en is bekend hoe de grootste kermis van Nederland tóch een beetje door kan gaan. Dat en meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van deze donderdag.