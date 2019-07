Kaketoe Chanel uit Helmond al acht weken vermist: ‘Ik ben ervan overtuigd dat ze ergens binnen wordt gehouden’

HELMOND - In een oogwenk gebeurt het. Kaketoe Chanel vliegt door een klein kiertje naar buiten in Helmond. Baasje Andrea Rudek-de Roy uit Helmond probeert haar nog tegen te houden maar dat mag niet baten. Chanel is weg.

Rudek-de Roy zit inmiddels met de handen in het haar. Chanel is precies acht weken verdwenen. ,,Ik heb al het mogelijke gedaan om haar te vinden. Maar niemand heeft contact met me opgenomen.” Andrea deelt 1.500 flyers uit en hangt ze op door heel Helmond. ,,Maar ik ben nog niet gebeld. Ik heb mensen gesproken in de omgeving en uren-, dagen-, wekenlang gezocht. Maar dat levert niets op.”

Compleet in shock

Chanel is een roze kaketoe, ook wel een rosé kaketoe genoemd met hele felle kleuren. Ze is drie jaar oud en heeft sinds een jaar een partner: Caelin. Die is inmiddels compleet in shock.

,,Caelin en Chanel zijn vanaf dag één een stel. Het was liefde op het eerste gezicht tussen die twee.” Caelin heeft het moeilijk met het verdwijnen van zijn partner. Kaketoes zijn monogame dieren die altijd bij dezelfde partner blijven. ,,De eerste drie dagen was Caelin compleet in shock, hij at niet, piepte niet vrolijk en speelde niet. Nu is het iets beter maar hij is helemaal niet zichzelf. Hij heeft dagenlang beneden in zijn kooi gezeten.”

Volledig scherm Chanel wordt al 8 weken vermist © Andrea Rudek - de Roy

Samen met Caelin doet Andrea meerdere pogingen om Chanel te vinden. Ze lopen samen het bos in zodat Chanel het geluid van Caelin hoort en daar misschien op af komt. ,,Kaketoes hebben allemaal een uniek geluid. Chanel reageert ook alleen maar op die van Caelin of op mijn stem. Maar helaas, geen resultaat.”

Bij iemand binnen

Andrea is ervan overtuigd dat Chanel bij iemand binnen zit. ,,Ze kan helemaal niet zo ver vliegen en gaat echt niet zomaar in een boom zitten. Ze is echt een allemansvriend en wil graag onder de mensen zijn. Bovendien is ze hartstikke tam.” Chanel zou zelfs bang zijn voor de buitenwereld. ,,Dat is ze niet gewend, de buitenwereld is een vreemde wereld voor haar. Ze is in Nederland gekweekt en is helemaal gewend aan het leven binnenshuis.”

Een andere reden waarom Andrea overtuigd is van het feit dat de vogel ergens binnen zit is de opvallende kleur van Chanel. ,,Je hoort zo vaak dat andere veel kleinere vogels met schudkleuren gewoon gevonden worden. Chanel is felroze met wit en niet heel klein. Zij valt wel op in de natuur dus dat zou iemand al lang gezien moeten hebben.”

,,Misschien zit ze zelfs wel ergens in de straat of juist in een andere stad in Nederland", Rudek - De Roy is zeker van haar zaak. ,,Mensen durven niet te praten en zullen het niet eerlijk zeggen als ze weten dat Chanel bij iemand binnen zit. Maar ik hoop dat mensen over hun hart strijken en beseffen dat Chanel gewoon familie is, voor mij en voor Caelin.”

Volledig scherm Andrea met haar kaketoes © Andrea Rudek-de Roy