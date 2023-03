‘Kakje in zakje’-actie in Westerhoven, posters langs de berm

Echter, het probleem is volgens Bruns dat velen hun honden laten poepen - en het dus niet opruimen - in de bermen van deze weg richting het riviertje De Keersop.

Daarom gaat hij de komende dagen deze ludieke posters langs deze route plaatsen. ,,De Oude Weerderdijk wordt intensief gebruikt door fietsers, wandelaars en brommers. Als een voetganger voor passerende fietsers de berm in moet, is het balanceren tussen de drollen of thuis de poepsmurrie onder je zolen uitkrabben”, aldus Bruns.