Kamer houdt vast aan wens om meer Q-koortsslachtoffers te helpen

DEN HAAG - De regering moet tóch onderzoeken of meer Q-koortsslachtoffers een tegemoetkoming kunnen krijgen. Het geld, 15.000 euro per persoon, wordt tot nu toe louter toegekend aan mensen die tijdens de grote Q-koortsepidemie besmet werden.

De Tweede Kamer nam dinsdagmiddag unaniem een motie aan waarin staat dat de minister uitbreiding van de regeling moet onderzoeken.

Q-koorts is een ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. De grootste Q-koortsepidemie ter wereld begon in 2007 bij een geitenhouderij in Herpen en maakte in de jaren die volgden duizenden mensen in het hele land ziek. Minstens 95 slachtoffers overleden. Vanaf 2011 was het aantal besmettingen weer dusdanig gedaald dat de epidemie - statistisch gezien - ‘ten einde’ was. De regering kwam vrij recent met een vergoeding van 15.000 euro per persoon voor slachtoffers die tussen 2007 en 2012 Q-koorts opliepen. Mensen die eerder of later besmet werden, krijgen tot dusverre niks. De Tweede Kamer gaf vorige week tijdens een debat al te kennen daar grote moeite mee te hebben. Maar minister Bruno Bruins (Medische Zorg) hield vol ‘de link naar de epidemie’ te willen behouden.

Vóór 2007 of na 2011

In de (aangepaste) motie die de Tweede Kamer dinsdagmiddag aannam, staat dat Bruins moet onderzoeken hoe hij de regeling tóch uit kan breiden. Hij moet kijken naar mensen die vóór 2007 of na 2011 besmet raakten. Maar ook naar mensen die na 1 oktober 2018 gediagnosticeerd werden en volgens de huidige spelregels niks krijgen. Ook mensen die in de toekomst nog hun diagnose krijgen, maar wel al langer besmet zijn, worden in de aangenomen motie meegenomen.

Q-koorts zonder het te weten

Dat er nu nog mensen rondlopen met Q-koorts zonder het te weten is heel aannemelijk. Al eerder besloot Den Haag dan ook om patiënten met chronische Q-koorts actief op te sporen, via huisartsen. Dat zogeheten screeningsprogramma, bij mensen met een verhoogd risico, gaat snel beginnen. Bekend is dat mensen met chronische Q-koorts het er beter vanaf brengen als zij eerder behandeld worden.

De Tweede Kamer besloot dinsdagmiddag verder om óók de nabestaanden van mensen die aan acute Q-koorts overleden 15.000 euro te geven. PVV-Kamerlid Fleur Agema had daartoe een motie ingediend. Van de 95 mensen die volgens officiële cijfers aan Q-koorts overleden, stierven er 9 aan acute Q-koorts en 86 aan chronische Q-koorts. In de regeling van het kabinet ging tot nu toe alleen geld naar de nabestaanden van slachtoffers met chronische Q-koorts.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Belangstellenden volgden vorige week vanaf de publieke tribune het debat over financiële compensatie voor Q-koortspatiënten. ANP BART MAAT © ANP

De Q-koortstegemoetkoming van 15.000 euro per persoon wordt door de Tweede Kamer niet verhoogd. Vanuit de oppositie werden daar wel voorstellen toe gedaan, maar die haalden het niet. Veel slachtoffers zeggen dat het bedrag niet in de buurt komt van hun werkelijke schade. Maar de minister benadrukt steeds dat de 15.000 euro ook géén schadevergoeding is. Het is ‘een blijk van erkenning voor de grote gevolgen’.

Hoger beroep