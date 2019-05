Kamerlid en oud-wethouder Oss: ‘Jeugdzorgtaak teruggeven aan het rijk, dat kan natuurlijk niet’

Ja hoor, hij wil best reageren op het rumoer rondom de jeugdzorg, CDA-Tweede Kamerlid René Peters, voorheen zorgwethouder in Oss. Hij was er in 2015 bij toen het rijk de jeugdzorg op het gemeentelijk bordje legde. En hij geeft het meteen maar toe: ,,Op een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten riepen we met zijn allen, nou ja 98,8 procent, dat we dat konden die jeugdzorg. En nog goedkoper ook dan het rijk.”