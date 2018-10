Kamervragen over ontvoering baby Hannah en zwartboek jeugdzorg Brabant: 'Is er iets mis met dit systeem?'

EERSEL - Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) heeft Kamervragen gesteld over de ontvoering van baby Hannah en het zwartboek jeugdzorg. Ze stelt de vragen naar aanleiding van de conclusies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVJ) dat er sprake was van ‘aanzienlijke tekortkomingen’ rondom de zorg voor baby Hannah.

Westerveld vraagt verantwoordelijk CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hoe het kan dat er zoveel fout ging, en dat niemand heeft ingegrepen.

Ook vraagt ze de minister of hij bekend is met het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant. Het zwartboek omvat een aantal dossiers waaruit blijkt dat Jeugdbescherming Brabant niet naar behoren heeft gefunctioneerd. Een van die dossiers is dat van baby Hannah, de baby bij een pleeggezin woonde en op 26 februari in Eersel door haar biologische ouders werd ontvoerd.

Westerveld wil van de minister weten hoe het kan dat JBB na publicatie van het zwartboek zei zich niet te herkennen in de uitingen, terwijl op dat moment de inspecties hun conclusies al hadden medegedeeld aan JBB.

Schrijnend

Westerveld: ,,Het zwartboek riep nogal wat vragen op, maar het is vrij ongewoon voor Kamerleden om vragen te stellen over individuele zaken. Toen ik het bericht van de inspecties zag, was dat een goede aanleiding om toch Kamervragen te stellen.''

Het Tweede Kamerlid noemt de dossiers in het zwartboek 'stuk voor stuk schrijnend'. ,,Hoe kan dit zo gebeurd zijn. Is er iets mis met dit systeem? Hoe kan het dat een toezichthouder dit niet eerder heeft gezien?''

Quote Hoe kan dit zo gebeurd zijn. Is er iets mis met dit systeem? Hoe kan het dat een toezicht­hou­der dit niet eerder heeft gezien? Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid GroenLinks

Debat

Ze wil ook weten van de minister of er meer signalen zijn binnengekomen over onvoldoende begeleiding van pleegouders, waar zij terechtkunnen met klachten, of hij onderzoek gaat doen naar de begeleiding van pleegouders en of hij actie gaat ondernemen om misstanden in de toekomst te voorkomen.