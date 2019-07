DEN BOSCH/DEN HAAG - Of minister De Jonge eens wil gaan praten met de jeugdwethouders van zestien gemeenten in Noordoost-Brabant over hun besluit bedden te schrappen in de zware jeugdzorg zonder dat er alternatieve opvang is geregeld. En meteen ook maar met de geschrokken zorgaanbieders.

Het besluit van de wethouders jeugd in zestien samenwerkende gemeenten in Noordoost-Brabant om bedden voor jongeren met zware problemen te schrappen zonder dat er voldoende alternatieve opvang is, heeft vandaag geleid tot vragen in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van berichtgeving in het Brabants Dagblad van vrijdag stelde Attje Kuiken van de Kamerfractie van de PvdA zeven vragen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Jongeren komen op straat te staan

Kuiken vraagt de minister ondermeer of hij de vrees deelt van jeugdzorgaanbieders in de regio dat dit zal leiden tot een gebrek aan continuïteit van zorg voor jeugdigen. Herlaarhof (centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie), Oosterpoort (Oss, Den Bosch), Amarant Groep (onder meer Oss), GGZ Oost Brabant, Buro 3O (Rosmalen) en Koraal (waartoe De La Salle in Boxtel behoort) hebben in een brief aan het gemeentelijk samenwerkingsverband de vrees uitgesproken dat jongeren die zware zorg nodig hebben op deze manier op straat komen te staan.

Zij vragen de betrokken gemeenteraden het tij te keren. Want bedden schrappen terwijl er geen alternatieve opvang is, zoals zorg thuis met intensieve ambulante begeleiding, en - bij grotere problemen - opvang in een gezinshuis, is ‘volslagen onverantwoord’ vinden de zorgaanbieders.

Zorgwethouders willen bezuinigen

De zorgwethouders namen hun besluit omdat zij vanaf komend jaar structureel tien miljoen willen bezuinigen op de jeugdzorg. Zij doen dat op de zware, dus duurdere zorg, ook vanwege de huidige opvatting dat jongeren niet beter af zijn met opname in een instelling.

De instellingen delen de visie dat het in sommige gevallen beter is jongeren in de eigen omgeving te behandelen of in een gezinshuis te plaatsen. Maar zij vinden dat de afbouw van de bedden niet kan voordat die laatste mogelijkheden daadwerkelijk geregeld zijn.

En wat gaat de minister doen?

Kuiken vraagt de minister hoeveel plekken in de zware jeugdzorg in Noordoost-Brabant dreigen te verdwijnen. En of de opbouw van de alternatieven daarmee gelijke tred houdt. En zo niet, wat de minister dan gaat doen om de zorg te garanderen.

In een brief van de Bossche PvdA-fractie aan het eigen college van B. en W., sprak Pieter Paul Slikker zijn zorg al uit. Dat 125 jeugdigen door de wethouders op deze manier op het bordje van de zorgaanbieders worden geschoven. Die laatste vrezen dat het er nog meer zullen zijn, zeker het dubbele aantal.

Overhaaste beslissingen