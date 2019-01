Kan Fikkie tegen de kou? En hoe zit het met katten en konijnen?

Met temperaturen die flink onder nul liggen, en 's nachts op sommige plaatsen zelfs strenge vorst, is het de vraag of we voor onze huisdieren speciale maatregelen moeten nemen. Kan de hond gewoon mee naar buiten, of is het verstandig om hem een dekje om te doen? En hoe zit het eigenlijk met katten en konijnen? Ze hebben meestal een dikke vacht, maar is die ook bestand tegen flinke kou?

Honden

Grofweg gezegd geldt de regel hoe kleiner de hond, hoe minder goed hij bestand is tegen de kou. Een kleine hond heeft vaak een kortere vacht en ook een lager vetgehalte. 8 graden is zo'n beetje de temperatuur waarop zo'n hond het koud begint te krijgen. Honden die het snel koud krijgen, hebben daarom een dekje nodig, net als wij een jas.

© Dogzine.nl Een hond met een dunne vacht of een kale buik koelt ook sneller af. Puppy's kunnen slecht tegen de kou en ook oude honden zijn kwetsbaar omdat ze hun eigen lichaamstemperatuur niet goed meer kunnen regelen.

Let bij honden ook op de voetzooltjes. Een hond krijgt geen koude poten, maar hij kan wel last hebben van ijsvorming tussen de tenen. Zeker als daar lange haren zitten, blijven er makkelijk ijsklontjes hangen en dat kan pijnlijk zijn. Haren goed kort houden voorkomt ellende. Ligt er pekel, smeer dan de voetzolen in met vaseline. Vergeet niet om na de wandeling de poten af te spoelen met lauw water.

Blijf ook niet te lang stilstaan als je met je hond aan het wandelen bent. Zolang de hond actief is, is er weinig aan de hand, maar als hij langer stilstaat koelt hij af. Let er ook op dat hij geen sneeuw eet, want daar kan hij flinke buikklachten van krijgen.

Hoe zie ik of mijn hond het koud heeft?

Een hond die het koud heeft gaat rillen, krijgt problemen met ademhalen, heeft een zwakke hartslag en raakt meer in zichzelf gekeerd. Pak het dier in dat geval goed in met warme dekens, laat hem iets warm drinken en geef hem suiker. Twijfel je, bel dan de dierenarts.

Katten

Katten hebben dan wel een lekkere vacht, maar ze kunnen niet goed tegen de kou en al helemaal niet tegen nattigheid. Hoe kouder het wordt, hoe meer de kat op een warme plek binnenshuis is te vinden. Het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf of je kat meestal binnen voor de kachel ligt, of gewend is om buiten te zijn.

Een kat die altijd buiten is, kan het beste zoveel mogelijk buiten blijven als het kouder wordt, zodat hij een dikkere vacht krijgt en voldoende afweer ontwikkelt. Zorg er wel voor dat de kat een droge en tochtvrije plek heeft om te slapen, met extra dekens of hooi. Liefst ook wat hoger gelegen, zodat hij geen last heeft van optrekkende koud vanaf de grond. En, heel belangrijk, zorg voor water dat niet kan bevriezen.

Maar ook al is je kat gewend aan buiten zijn: langdurige blootstelling aan lage temperaturen, daar kan ook een buitenkat niet goed tegen.

De kattenvacht is ook niet echt waterdicht. De bovenste laag is waterafstotend, maar regent het of sneeuwt het, dan wordt de vacht nat en krijgt de kat het koud. Is je kat nat, maak hem dan droog met een handdoek. Strijk daarbij met de haren mee.

© Getty Images/iStockphoto

Een binnenkat zal zoveel mogelijk binnen blijven en warme plekjes opzoeken. Let erop dat je kat een tochtvrije slaapplek heeft. Ligt hij normaliter dichtbij de grond en is daar geen vloerverwarming, zorg dan dat de kat iets hoger kan gaan liggen, zodat hij geen last heeft van optrekkende kou vanuit de vloer.

Je kunt aan je kat zien of hij het koud heeft. Dan slaapt hij meer om energie te sparen, en zoekt hij warme plekjes op. Ligt je kat helemaal opgerold en heeft hij z'n pootjes onder zich getrokken, dan is de kans groot dat hij het koud heeft.

Vaseline

Let op: een kat kruipt graag onder de motorkap van je auto of op de wielen, om te schuilen tegen de wind of, als de motor nog warm is, om zich te warmen. Even een klap op de kap, dan kan de kat op tijd weg.

Net als bij een hond geldt ook bij een kat: pekel kan de eeltkussentjes van de poten aantasten. Smeer daarom ter bescherming wat vaseline onder de pootjes.

Konijn

Konijnen die altijd buiten zijn, krijgen een dikke wintervacht en kunnen tegen temperaturen tot zo'n 10 graden onder nul. Ze moeten dan wel goed beschut in een hok kunnen zitten, met een extra dikke laag stro en de opening van de wind af. Een ren alleen is niet genoeg.

© Getty Images/iStockphoto Zakt de temperatuur beneden de min 10 graden Celsius, zorg er dan voor dat je konijn in een hok uit de wind zit en diep in stro kan wegkruipen. Konijnen in het wild leven 's winters in holen diep in de grond, beneden de vorstgrens. Die situatie moet zoveel mogelijk nagebootst worden.

Hoe weet je of je konijn het koud heeft?

In het kuiltje in de nek van het konijn, vlak onder de achterkant van zijn kopje, kun je voelen of je konijn het koud heeft. Is dat plekje warm, dan is er niets aan de hand. Is het koud, dan heeft ie het koud. Neem het konijn dan even onder je jas en als het goed is, wordt hij weer warm. Zo niet, zet hem dan op een warmere plek, want onderkoeling kan fataal zijn.

Heeft een konijn altijd binnen gezeten, dan kan hij in de winter niet naar buiten, want dan heeft hij geen wintervacht ontwikkeld.