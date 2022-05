Kans op ratten- en muizenplagen in Brabant neemt toe: ‘Brabantse gemeenten moeten meer handhaven’

amateurvoetbal Van linksbui­ten tot doelpunten­ma­ker in de spits: bij de vrienden­groep van Sarto kan het allemaal

In het geelblauwe tenue van Sarto heeft Jules Swaak (23) al het kampioenschap veroverd in de A1 en de B1. Dit seizoen staat hij met Sarto vijfde met ruimte om te klimmen, hij is uitgegroeid tot belangrijke basisspeler en zijn leven staat in het teken van één ding: voetbal.

28 april