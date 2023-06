Kapelpop: muziekmiddag in Oderkerkpark rond de familie Dekkers

Maikel van der Vleuten: ‘Nederland heeft meer topruiters dan toppaarden’

Het gaat te ver om het CHIO in Rotterdam een tussendoortje te noemen voor Maikel van der Vleuten op weg naar de Spelen van Parijs. Maar zijn voornaamste tussendoel is het winnen van de Global Champions Tour, waarin hij na acht van de vijftien wedstrijden koploper is.