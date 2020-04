‘Kapitale fout’: man reed in Eindhoven in op Tilburgse vrouw

Onder invloed alcohol en drugs

Justitie legt de man poging tot doodslag ten laste. Op een tussentijdse zitting in de Bossche rechtbank zei de officier van justitie dinsdagmorgen dat de man onder invloed van alcohol en drugs was. De Utrechtse verdachte woonde de zitting via een videoverbinding bij, vanuit de gevangenis in Vught. Hij zei dat hij brieven heeft geschreven aan de drie vrouwen en dat hij ‘oprecht spijt heeft’: ,,Ik ben geschrokken van mijzelf, dit knaagt aan mijn geweten”.

De man verklaarde dat hij in het centrum van Eindhoven betrokken was geraakt bij een vechtpartij en in paniek naar zijn auto was gerend. De drie vrouwen liepen volgens hem langs de muur van de parkeergarage, ‘in een dode hoek’. Zijn advocaat Jeroen van de Velde betoogde dat er wat hem betreft van een poging tot doodslag geen sprake is: ,,Hij is wat onbehouwen weggereden en de rest is geschiedenis”. Volgens het Openbaar Ministerie is de man wel degelijk bewust op de vrouwen ingereden.