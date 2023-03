Kapotte gasleiding? Millse brandweer legt een noodverbandje aan

Die constateerde woensdag al snel dat het lek werd veroorzaakt door een kapotgetrokken gasleiding in de Bernhardstraat in Mill waar volop wordt gewerkt. De bewoonster werd geadviseerd tijdelijk haar huis te verlaten, ze werd door een buurtbewoner opgevangen.

Wat de brandweer in het geval van een gaslek doet? ,,Soms kunnen we niks doen”, zegt een woordvoerder van de brandweer. ,,Dan wachten we tot er iemand van het energiebedrijf is om de leiding te repareren.” Wel wordt dan gewaakt over de veiligheid van de bewoners.