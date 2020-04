Kapster Sylvia biedt online eerste hulp bij coronacoupes: ‘Het loopt echt storm’

Bijna de helft van Deurnsche Peel verbrand, maar toch vertrokken de blusheli's

8:49 DEURNE - Dag drie van de brand in de Deurnsche Peel brengt meerdere schokken teweeg. Het vuur is nog altijd niet onder controle en in totaal is nu 400 van de 1000 hectares natuurgebied in vlammen opgegaan. De schade voor de natuur is groot. Ook vertrekken halverwege de woensdagmiddag plots de blusheli's.