Karin en Cor, waar waren ze gebleven? En zo nog vier fijne uittips

Volledig scherm Cor Bakker en Karin Bloemen tijdens een gezamenlijk optreden in 2006.

Een lange historie samen

Rasartiest Karin Bloemen en pianist Cor Bakker hebben samen een lange historie. Van de eerste kennismaking op de Kleinkunstacademie in de jaren 80 tot de grote theatershows De diva en de divan in 2002 en Diva’s van Carré in 2013. In Duetten krijgen de hoogtepunten een plek, aangevuld met een aantal heerlijke conferences en een paar nieuw geschreven nummers. Ook nog in Waalwijk (4-6), Goirle (8-6) en Uden (11-6).

2 juni De Lievekamp Oss

Volledig scherm In de serie Arawak Teatro, 2022 verbeeldt Harmen Meinsma jonge acteurs met uitbundige kostuums. Te zien in de Verkadefabriek in Den Bosch. © Harmen Meinsma

Kleurrijke nachtvlinders en jonge acteurs

Er zijn weer verse foto's te zien in de hal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Het gaat om twee fotoseries van Harmen Meinsma, kleurrijke nachtvlinders in de serie POSE! en jonge acteurs met uitbundige kostuums in de serie Arawak Teatro. ,,Een foto ontstaat bij mij vaak uit bewondering voor de persoon die ik fotografeer. Er is een wederzijds vertrouwen en daaruit ontstaat een krachtige onbevreesdheid die ik heel inspirerend vind.’’

Verkadefabriek

Volledig scherm ‘De Salon - Een nieuwe wereld’ van theatergezelschap Stormkamer is op 31 mei en 1 juni te zien in Tilburg. © Stormkamer

De systemen op de schop

Sinds begin 2021 doet theatergezelschap Stormkamer onderzoek naar ‘anders denken’. Bijvoorbeeld over de systemen die bepalen hoe we wonen, zorgen, geld verdienen en omgaan met klimaat. Systemen die zorgen voor onvrede. Tijdens De Salon - Een Nieuwe Wereld wordt samen met drie gasten uit de speelplaats en het publiek op zoek gegaan naar een blauwdruk voor een nieuwe wereld binnen een theatrale beleving.

31 mei en 1 juni Schouwburg Concertzaal Tilburg

Volledig scherm Foppe de Haan treft sportverslaggever Evert ten Napel op het podium van Perron-3 in Rosmalen. © Pro Shots / Niels Boersema

Een avond bommetjevol voetbalpraat

Zet sportverslaggever Evert ten Napel tegenover voormalig voetbalcoach Foppe de Haan en wat volgt is een avond bommetjevol voetbalpraat en anekdotes. Evert ten Napel, de man wiens stem bijna bekender is dan zijn gezicht, volgde de ontwikkelingen van oud-trainer en voetbalicoon Foppe de Haan jarenlang op de voet. De chemie tussen beiden zorgt voor een bijzondere theateravond, waarin Evert vraagt en Foppe vertelt: over zijn voetballeven en zijn levensvisie.

30 mei Perron-3

Volledig scherm Rescue-bullies van Jan-Hein van Melis is te zien tijdens de zesde editie van Appèl Galeries. © Luycks Gallery

Andere ruimte, andere blik

Het werk van kunstenaars verbonden aan zeven galleries uit het zuiden van het land is tot en met 12 juni te zien in het Werkwarenhuis van Social Label aan de Tramkade in Den Bosch. Een andere, ongebruikelijke ruimte, een nieuwe ervaring. Dat is het idee achter de presentatie. Deze zesde editie van Appèl Galeries gaat gepaard met een nevenprogramma van rondleidingen, kunstenaarsgesprekken en lezingen.

Tot en met 12 juni Werkwarenhuis