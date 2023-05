Kasteelronde in Mill: weinig renners, weinig toeschouwers

Het kleine aantal wielrenners dat de hoofdwedstrijd van de Kasteelronde van Mill is gefinisht staat te bibberen, of is zich snel aan het omkleden. Verder is het in de permanence, café ’t Lagerhuis in Mill, lekker druk met vaste bezoekers die voetbal aan het kijken zijn en amper aandacht hebben voor de koers. Ondertussen komen ook de vrijwilligers die in de stromende regen de omloop van twee kilometer hebben beveiligd binnenstromen. Zij vormden tegelijkertijd ook het gros van het publiek.