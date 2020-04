Kasten opgeruimd? Bewaar kleding het best thuis, containers zitten overvol

Mensen ruimen op. Niet alleen de zolder, de garage en de schuur, nee ook de kledingkasten moeten leeg. Dat het druk is bij de milieustraten in de regio wisten we al. Veel gemeenten roepen inwoners op hun afgedankte kleding thuis te bewaren.

Dit om te voorkomen dat er zakken textiel naast de containers terechtkomen. Het is zeker niet de bedoeling om textiel bij het restafval te gooien, want dan is het niet meer bruikbaar en dat is zonde.

Normaal in het voorjaar

Tilburg is een van de weinige gemeenten die geen moeite heeft met de kledingstroom. ,,Er zit wel meer in de containers, maar dat is normaal in het voorjaar", aldus een woordvoerder van de gemeente. Er wordt gewoon wat vaker geleegd.

In Helmond waarschuwden de gemeente, afvalinzamelaar Blink en textielsorteerder en -verwerker Stichting Kringloopwinkel een week geleden al om tijdelijk geen gebruik te maken van de textielcontainers die overal in de stad staan. De verwerking van textiel ligt stil en er is geen geld voor opslag.

Ook zouden alle containers van het Leger des Heils in Nederland dicht zijn, op last van het hoofdkantoor. Volgens een woordvoerder van het Leger des Heils in Eindhoven worden de containers daar nog wel om de paar dagen geleegd.

Vaker legen

Communicatieadviseur Rianne Pragt van Cure Afvalbeheer: ,,De kledingcontainers in Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo zitten veel voller dan gebruikelijk en worden vaker geleegd. De afzetmarkt voor textiel zit op slot vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat wij nog tot eind van de maand het textiel bij onze verwerker kwijt kunnen. Het is nog niet bekend hoe dit na april gaat. Het verzoek aan bewoners is daarom om kleding thuis te bewaren.”

In de gemeente Deurne wordt de textielinzameling verzorgd door de stichting Textiel Inzameling Deurne (TID), licht woordvoerder Toon van Otterdijk toe. Deze stichting bestaat uit 11 verenigingen, die onder andere kleding inzamelen via textielcontainers die op diverse plekken in de gemeente Deurne staan. Zij merken dat er meer kleding in de containers wordt gestopt dan normaal, maar ze kunnen het nog aan. Ze zorgen ervoor dat de containers vaker geleegd worden. Inwoners kunnen textiel nog gratis inleveren bij de milieustraat in Deurne.

Containers voller dan normaal

Gemeentewoordvoerder Wilma de Jong in Roosendaal laat weten dat de textielcontainers van de gemeente twee keer meer geleegd worden dan normaal. ,,Dit is echter onvoldoende om de enorme hoeveelheid kleding af te kunnen voeren die nu wordt aangeboden. Vanuit Saver (afvalinzamelingsbedrijf voor Roosendaal) wordt er opgeroepen kleding zolang thuis te bewaren.”

De gemeente Den Bosch merkt ook dat de textielcontainers die in de stad staan voller zitten dan normaal. Persvoorlichter Carlo van der Borg: ,,De gemeente zet met name na het weekend meer wagens en medewerkers in om de containers te legen.”

In Oirschot heeft de gemeente haar inwoners opgeroepen om hun textiel tijdelijk thuis te bewaren en niet meer dan normaal te brengen. Ook daar merken ze dat de kledingcontainers sneller vol raken.

Alleen komen als het nodig is

Communicatiemedewerker gemeente Meierijstad Jessie van de Giessen: ,,Om teveel drukte bij onze 3 milieustraten te voorkomen roepen we onze inwoners op alleen te komen als het echt noodzakelijk is. Onze communicatie in combinatie met instructies en voorzorgsmaatregelen ter plekke maken dat we de stromen goed beheersbaar houden. Verspreid in onze gemeente staan ook textielcontainers. Deze worden nog steeds geleegd. De afzet van 2e kwaliteit textiel wordt lastiger in de textielketen; tegelijk gaat de aanvoer door onze inwoners door. Ons plan is daarom om tijdelijk extra opslagcapaciteit bij de inzamelaar te creëren, zodat we kunnen blijven ophalen. Hierdoor voorkomen we bijzettingen. Maar vooral voorkomen we dat de grondstof textiel bij het huishoudelijk restafval gedaan wordt, waardoor het verloren zou gaan voor hergebruik.