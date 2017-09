Kat-en-muisspel tussen chauffeur en vluchteling in Brabant: 'Ze poepen de hele lading onder'

Verongelukte boer Peer (97) op het witte doek: Maliskamper verdwaald in de 21ste eeuw

18 september ROSMALEN/DEN BOSCH - Peer Smulders (97) leefde alsof de tijd honderd jaar had stilgestaan. Filmer Daan Jongbloed legde in acht jaar het daagse - maar niet gewone - leven van de in juli verongelukte boer in Maliskamp vast.