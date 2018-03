Kater Kochka gaat muizen in het Provinciehuis van Brabant te lijf

'De provincie is voorstander van een adequate, duurzame en biologische bestrijding', staat in een heus persbericht te lezen. 'Er wordt een proef genomen met het loslaten van kater Kochka als muizenvanger tijdens het Paasweekeinde in het provinciehuis. Deze kat heeft bewezen een effectieve muizenvanger te zijn. Uiteraard wordt Kocha goed verzorgd. In de eerste vergadering na Pasen willen Gedeputeerde Staten een indruk van de effectiviteit van Kochka krijgen bij het vangen van de muizen, zodat kan worden beoordeeld of zijn inzet een afdoende oplossing is.'