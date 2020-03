Katholieke kerk schrapt diensten op zaterdagavonden en zondagen wegens corona

Huwelijks­reis in duigen en huwelijk op de tocht door inreisver­bod VS

11:00 ETTEN-LEUR - Tranen met tuiten bij Nikki van Dongen (28) en haar vriend Joeri Damen (29) uit Etten-Leur. Donderdagochtend in alle vroegte zagen ze hun huwelijksreis naar Orlando in duigen vallen door het inreisverbod naar de Verenigde Staten. ,,Onze droomreis is in het water gevallen", aldus een geëmotioneerde Joeri, die ook zijn huwelijk op losse schroeven ziet staan.