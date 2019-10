Kebab, shoarma en kapsalon: in Brabant struikel je er over

Het landelijke gemiddelde per 100.000 inwoners ligt op vijftien zaken, maar de stad Eindhoven steekt daar ver bovenuit: per 100.000 inwoners zijn er in de lichtstad 25 shoarma- en kebabzaken te vinden. Ten opzichte van het jaar 2013 is dat een stijging van 46,2 procent. In de provincie Noord-Brabant zaten in 2013 286 shoarma- en kebabzaken gevestigd. Anno 2018 zijn dat er 355.

Landelijk

Het aantal shoarma- en kebabzaken in Nederland is sinds 2013 met ruim vijftien procent gestegen. Nederland telt in totaal zo’n 2100 plekken waar liefhebbers voor een dürüm-döner, pita shoarma of kapsalon terechtkunnen.

Volgens Martin de Bruin van Datlinq, een marktonderzoeker die de cijfers verzamelde, is de stijging van het aantal grillrooms te verklaren doordat ‘dit type zaken de laatste jaren veel leegstaande panden heeft opgevuld'. Qua groei denkt hij dat de rek eruit is. ,,Alleen als er een extra slag wordt gemaakt met extra verkooppunten die leegstand opvullen of als er grote ketens bij komen, kan het aantal zaken nog groeien.” Die kans acht hij echter klein, omdat 'het Nederlandse kebablandschap vooral bestaat uit losse filialen'.

Hygiëne

Hoewel broodjes shoarma en kebab in Nederland veelvuldig verorberd worden, is het slecht gesteld met het voedsel. In 2012 trok de Consumentenbond al aan de bel over de slechte hygiëne in horecagelegenheden die döner kebab verkopen. De bond testte het gerecht in vijf grote steden en kwam tot de conclusie dat het vaak te zout, te vet en vooral vies is.

Uit de test van de Consumentenbond bleek ook dat er goede döner-zaken bij zaten. De Voedsel en Warenautoriteit deed twee jaar daarvoor, in 2010, onderzoek bij shoarma- en döner-kebabzaken. Toen bleek dat bij 40 procent van de circa 1800 de hygiëne onder de maat was.

Hoe het er momenteel in de kebabbranche voorstaat, is onbekend. De NVWA deed er sinds 2011 geen grootschalig onderzoek meer naar.