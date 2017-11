'Keiglad hier!' Wie kent of herkent de personen uit dit filmpje over gladheid in Eindhoven?

EINDHOVEN - Keiglad in Eindhoven, het is inmiddels een klassieker op YouTube. Een filmpje waarop te zien is dat verschillende fietsers onderuitgaan en auto's botsen op een spekgladde weg in Eindhoven.