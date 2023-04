Keizertitel van gildeman Harrie is eerbetoon voor zijn overleden vrouw: ‘Zij moedigde mij aan’

Icoon van Wouw krijgt dertien nieuwe sponsors van € 5.000

WOUW - De Lambertuskerk, hét icoon van Wouw, heeft er sinds gisteren dertien sponsors bij die de komende vijf jaar elk 5000 euro gaan doneren. Dat geld is hard nodig, want voor de restauratie van het gebouw is de komende jaren nog 1,5 miljoen euro nodig.