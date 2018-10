Kennis en beschikbaarheid AED's in Nederland slecht geregeld: Brabant doet het wel goed

KaartDe kennis en beschikbaarheid van AED's in Nederland is nog steeds onvoldoende, blijkt uit een peiling van de Hartstichting. In Brabant gaat het relatief gezien goed, met als uitschieters Boxtel, Woudrichem, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Loon op Zand, Boekel en Mill en Sint Hubert.

In deze gemeenten is 100% van het totaal aantal benodigde beschikbare AED's 24/7 beschikbaar.

Te weinig AED's

Dat is in veel andere delen van het land niet het geval. Regelmatig hangen ze achter gesloten deuren. Ook is de kennis over het apparaat vaak onvoldoende. Meer dan een derde (34%) van de Nederlanders weet bovendien niet waar de dichtstbijzijnde AED in de omgeving hangt.

Voor optimale hulp in het geval van een hartstilstand zouden er in het hele land 30.000 AED's nodig zijn die 24 uur per dag beschikbaar en toegankelijk zijn. Op dit moment zijn er maar 15.000 geregistreerde AED's, waarvan een derde niet de hele dag beschikbaar is. Nederlanders kunnen hier volgens de Hartstichting iets aan doen door een bestaande AED te registreren of er met de buurt gezamenlijk een aan te schaffen.

Eerste zes minuten

In Zuid-Holland zijn de minste AED’s 24/7 beschikbaar. Hier is slechts de helft van alle AED’s altijd toegankelijk. In Drenthe en Brabant is het beter geregeld. Daar is 79% van de AED’s altijd toegankelijk. Ook in Limburg is het goed geregeld met maar liefst 80%.

In Brabant zou in de volgende gemeenten sprake zijn van 100% dekking: Boxtel, Waalre, Woudrichem, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Loon op Zand, Boekel, Mille en Sint Hubert, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Cranendonck.

Wekelijks worden ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Op tijd reanimeren is de belangrijkste factor om te kunnen overleven. Door de jaren heen zijn deze kansen verbeterd. Was de overleving in de jaren 90 nog 9%, inmiddels is dit percentage gestegen tot bijna 25%. De eerste 6 minuten zijn cruciaal bij een reanimatie. De overlevingskans na reanimatie met een schokbaar hartritme binnen 6 minuten met gebruik van een AED is 50-70%. Elke minuut later dat de AED wordt ingezet, daalt de overlevingskans met 10%.

Oproep

Vooral in woonwijken zijn onvoldoende AED's. Volgens woordvoerster Sanne Stadler van de Hartstichting hangen AED's vooral bij bedrijven, organisaties, gezondheidscentra en particulieren. "Onze oproep aan AED-eigenaren is om deze 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar te maken en te registreren."