Kerkwinkeltje Putte vanaf woensdag weer open: ‘Op oude voet verder totdat kerk verkocht is’

Parochie De Bron sloot eind 2022 de kerken van Huijbergen en Putte vanwege dalende bezoekersaantallen en stijgende (stook)kosten en zette ze te koop. Uit 36 biedingen bleef er per kerk één kandidaat-koper over waarmee momenteel verder wordt onderhandeld.

,,Onzeker was en is hoe het na de winter zou gaan met onze tweedehandswinkel", zegt Corrie van Trijen van het Putse kerkwinkeltje dat al zo'n dertig jaar op woensdag tientallen gasten uit West-Brabant en België lokt voor allerlei koopjes en een kop koffie. Het leverde de Sint-Dionysiuskerk in de loop der jaren duizenden euro's op.

De vrijwilligers mogen met hun activiteiten doorgaan zolang de kerk in bezit is van de parochie. Na verkoop is die keuze aan de nieuwe eigenaar, waarbij de vraag is of het winkeltje straks nog past bij de nieuwe invulling van het gebouw.

In onzekerheid

,,Van december tot en met februari zijn we altijd dicht vanwege de kou, maar 1 maart gaan we weer aan de slag zoals we altijd deden", vertelt Van Trijen. ,,We blijven wel in onzekerheid voor hoelang nog. Zo'n verkoop is niet in een paar maanden beslecht. Zolang er geen nieuwe eigenaar of bestemming is, gaan we er gewoon voor.”

Quote Spulletjes krijgen zo een nieuw leven. Wat is er mooier qua duurzaam­heid voor nu en de toekomst Corrie van Trijen, vrijwilliger kerkwinkeltje Putte

De snuffelmarkt is van maart tot december weer elke woensdag van 9.30 tot 12.00 uur open, met kleding, boeken, huishoudelijke artikelen, schilderijen, decoratie en speelgoed. ,,De verkochte spulletjes zijn allemaal geschonken en krijgen zo een nieuw leven. Wat is er mooier qua duurzaamheid voor nu en de toekomst”, aldus Van Trijen. ,,Daarnaast, en dat is voor veel bezoekers zeker zo belangrijk, is dat ze elkaar ontmoeten om gezellig samen een kopje koffie te drinken.”

Volledig scherm Corrie van Trijen (links) is het boegbeeld van de trouwe vrijwilligers die al 30 jaar het kerkwinkeltje in Putte runnen. Ondanks de sluiting van de kerk kunnen de bezoekers er voorlopig nog elke woensdag terecht voor spulletjes, koffie en een praatje. © Pix4Profs/Marina Popova