Kerncentrale in Brabant peperduur, maar het provinciebestuur gaat ervoor

Zekerheid

Het feit dat de bouw van een kerncentrale misschien wel twintig jaar duurt, dat het duur is en dat er het probleem is van nucleair afval is volgens de onderzoekers van TNO/NRG en De Bie geen reden kernenergie helemaal af te wijzen. ,,Je moet nooit inzetten op één energiebron maar op een energiemix”, aldus nucleair expert Ferry Roelofs.

De provincie Noord-Brabant kan niet zelf bepalen of er een kerncentrale komt. Dat is aan de regering. Waarom steekt Brabant hier dan toch energie in? De Bie: ,,Regeren is vooruitzien. De energietransitie legt een enorm beslag op de ruimte en de druk op de ruimte gaat alleen maar toenemen.” Hij wijst er daarbij op dat Brabant een druk bevolkte provincie is. Of er voldoende draagvlak onder de bevolking is zegt De Bie niet te weten: ,,Dat moeten we onderzoeken.”