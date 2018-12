Kerst in de bakkerij: ‘we moeten twee keer zo hard gaan’

Volledig scherm Ben en Tamarah in hun bakkerij in Waalwijk. ‘Pas na de nieuwjaarsrecepties kunnen we een tandje lager’ © roy lazet

,,Wanneer kun je langskomen dan? Ik wilde zo gaan slapen eigenlijk.” Het is half 12 ‘s ochtends als we bakker Ben van Haren in Waalwijk bellen. Een interview zat niet echt in de planning. Slapen wel. En slaap kunnen hij en z’n vrouw Tamarah nu goed gebruiken. ,,Ja, het is druk. Ja, er komen nog steeds nieuwe bestellingen binnen. Nee, na kerst zijn we niet klaar. Dan is het oliebollentijd en volgen de nieuwjaarsrecepties. Of ik tóch nog heel even jullie te woord kan staan over deze topdrukte?...vooruit dan maar, maar wel graag meteen dan.”

Nu kun je denken. ‘Jeetje, wat is die Ben kortaf.’ Maar bakker Ben is gewoon heel druk en super vriendelijk als we zijn bakkerij binnenwandelen in de Putstraat in Waalwijk. We zijn vierde in de rij. Valt mee. We wachten rustig onze beurt af. Moeder Irma bekijkt ondertussen de bestellingen achter de toonbank. ,,Zeventien kerststollen zegt u?...Ben!” Ze loopt naar achteren maar komt al snel met lege handen terug. ,,We hebben ze niet meer”, verontschuldigd ze zich tegen de dame in de winkel. ,,We dachten dat ze bezorgd moesten worden.”

Hip en trendy?

Achter krijgt de 25-jarige Ben er weinig van mee. ,,Wil ik ook eigenlijk niet”, lacht hij even later als we over de commotie in de winkel vertellen. ,,Ik heb hier m’n handen vol.” Terwijl hij praat maakt hij z’n tiramisu-taartjes af. Naast hem is Tamarah (24) bezig met ander kerstgebak. Zij is de patisserie-expert van de twee. Ben is meer ‘van het brood’. Net als z’n vader Pim waar hij de gelijknamige bakkerij van overnam in 2013. Hij is er niet meer, maar liet wel een werkdagboek achter. ,,Noemen we nu de ‘map van pap’ en het staat vol met handige tips.” Over dat je op tijd moet beginnen voor de kerst en hoeveel oliebollen je ongeveer nodig hebt. Heel handig, maar de vraag verandert na vijf jaar toch wel ? ,,Nou, ik dacht een paar jaar geleden eens iets anders te doen. Ik ben jong hè, dus wilde hip en trendy ofzo zijn. Maar die kruisbessenyoghurttaartjes moest niemand hebben”. Zonde van de moeite besefte Ben. Hij runt een gewone buurtbakker waar de mensen vooral houden van een slagroompunt en puddingbroodjes. ,,Dus die maken we dan maar hè”, lacht hij.

Maar even terug naar de drukte. Daarom waren we tenslotte in Waalwijk. Want bakkers zouden zich in deze tijd het snot voor de ogen werken. Nou zien Ben en Tamarah er nog behoorlijk fit uit. Oké, ze zijn nog begin twintig. Maar dan nog. Om half 12 ‘s nachts beginnen in plaats van half vijf moet je toch voelen op een gegeven moment? ,,Weet je?”, begint Ben die al twee weken lang een kerstmuts in de bakkerij opheeft, het hoort er gewoon een beetje bij. Verstand op nul en gaan, want je móet. Het is kerst en dan kun je als bakker niet een ‘gewone dag’ draaien. Dan moet je wel twee keer zo hard gaan, anders gaat het mis.”

Hamsteren