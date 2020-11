Kerstballen met droogbloemen of in coronathema: Dit zijn de trends van 2020 voor in de boom

Sinterklaas is pas net aangekomen in Nederland, maar de eerste kerstbomen worden al verkocht. Wie een boom wegzet in huis, is er nog niet. Want welke kleur ballen hang je er in? En ga je voor een lichtsnoer of een slinger? Of allebei? Dit zijn de kersttrends van 2020 voor in de boom.

Wie denkt dat kerstballen en andere versieringen pas eind november gekocht worden, heeft het mis. Bij veel tuincentra is het nu al druk op de kerstafdeling. ,,Normaal komt de drukte pas na vijf december opgang, maar sinds 1 november verkopen we al veel meer dan normaal,” vertelt Tommie van Tuincentrum Sonneveld in Made. ,,Het zijn voornamelijk ballen in goudtinten of met dierenprints die erg goed scoren. Panterprint is echt de favoriet van dit moment. Kerstslingers daarentegen, worden steeds minder verkocht.”

Een andere trend die dit jaar goed loopt, is de kerstbal met daarin droogbloemen. Bij de Avri in Dongen vliegen ze als zoete broodjes over de toonbank. ,,Ze gaan onwijs goed. Droogbloemen zijn natuurlijk al het hele jaar een trend en dat gaat met kerst ook door. Daarnaast wordt het thema met veel goud, zwart en dierenprints en het thema met pasteltinten ook veel verkocht. Eigenlijk wordt alles wel goed verkocht. We merken dat klanten de kerstartikelen echt aan het hamsteren zijn.”

Droogbloemen in een kerstbal.

Kerstballen met coronathema hebben ze in Dongen niet gehad. ,,Wij kopen onze voorraad aan het begin van het jaar al in. In januari en februari was er nog niet zo'n sprake van corona in Nederland en wisten we niet of dat met kerstmis wel zo was. Daarom hebben we ze niet ingekocht,” legt Petra uit. In Tilburg zijn ze wel te koop, in de vorm van handgel, wc-papier en andere coronagerelateerde taferelen. ,,Veel worden ze niet meegenomen,” licht Helene van Intratuin Tilburg toe: ,,Klanten kijken ernaar, hebben er een mening over en soms nemen ze er een mee als geintje. ”

Naast de gekleurde ballen, dierenprints, droogbloemen en coronathema kerstballen is er nog een trend die dit kerstseizoen aan een opmars bezig is. ,,Luxere ornamenten ga je veel zien dit jaar. Denk aan kussende lippen, hakschoentjes, draaimolentjes: je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat een kerstbal van. Het zijn voorwepren in de vorm van kerstbal en je kan het hierdoor heel persoonlijk maken. Houdt iemand van gamen, dan geef je hem een headsetkerstbal. Iemand die van zoetigheid houdt, geef je een donutbal. Van die collectie zijn sommigen zelfs al uitverkocht, zoals een wijnglas.”

Kerstbal in de vorm van een headset.

Kerstbal in de vorm van lippen.