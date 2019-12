Kerstboombranden relatief vaak dodelijk: zo is jouw boom veilig

VIDEO Niet één maar vijf Michaels in spektakel­stuk Mainstage Den Bosch

9:58 DEN BOSCH - Thriller Live is een muziekshow met alle grote hits van Michael Jackson, inclusief de door de King of Pop zelf bedachte choreografieën. De show staat al tien jaar op West End in Londen en is begin januari in Mainstage in Den Bosch te zien. ,,Dit is een show over de artiest, een bijzonder mens die met zijn muziek enorm veel betekend heeft.’’