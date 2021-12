Kerstnachtmis zónder publiek: ‘Bang voor opstootjes omdat er veel minder mensen in de kerk kunnen’

Vermeende ‘Pyromaan van Grave’ blijft brieven schrijven aan OM: ‘Zoveel en zo vaak als ik wil’

DEN BOSCH/GRAVE/NIJMEGEN - Theo R. (60), de vermeende ‘pyromaan van Grave’, kan beter stoppen met het schrijven van allerlei brieven, buiten zijn advocaat om, met steeds nieuwe verzoeken om opheffing van zijn voorarrest. Dat gaf Advocaat-generaal A. Clarijs dinsdagmorgen aan bij het gerechtshof in Den Bosch. ,,De standaardreactie zal zijn dat we die niet meer in behandeling nemen.”

11:54