Kettingbotsing zorgt voor uur vertraging op de A73 in avondspits

Kort voor 18.00 uur stond er een kleine 5 kilometer file tussen Horst-Noord en Venray. Na 19.00 uur begon de vertraging terug te lopen, na 19.15 uur was de extra reistijd nog ruim 25 minuten. De weg was kort na 20.00 uur weer vrij.



Over de oorzaak van de botsing is nog niks bekend, ook is kort na het incident niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Wegbeheerder Rijkswaterstaat meldt dat de twee rijstroken dicht zijn. Verkeer moet dus via de vluchtstroken passeren.