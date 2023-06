Kevin was in 2007 als PSV-fan bij bizarre ontknoping en nu als Antwerp-fan bij die in België. ‘Als ze maar niet tegen elkaar moeten in de Champions League’

Voetbalpod­cast | 'De titel in België is een mooie revanche voor Mark van Bommel’

Het bizarre competitieslot in België, de penaltykillers in de Nederlandse play-offs, een bezoek aan de FA Cup-finale op Wembley en Peter Bosz moet de man worden bij PSV. Het zijn de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast met Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou.