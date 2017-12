Kickbokskoning Holzken zinspeelt op afscheid

Voor het eerst sinds zijn verloren gevecht om de wereldtitel in juni staat kickbokser Nieky Holzken zaterdag weer in de ring. De 33-jarige Helmonder neemt het tijdens het Glory-gala in Rotterdam op tegen Alim Nabiyev (22) uit Azerbeidzjan. Wordt het voor Holzken één van zijn laatste kickbokswedstrijden?

Tijdens de training in de Helmondse boksschool Team Holzken oogt ‘The Natural’ topfit en superstrak. Nieky Holzken heeft geen last meer van een vervelende beenblessure hield die hem in september aan de kant hield. ,,Ik heb afgelopen zomer te lang doorgetraind met een scheenbeenvliesontsteking. Op een gegeven moment kon ik niet meer trappen. Na een week rust en stroomtherapie ging het snel weer beter. Nu ben ik superfit”, vertelt Holzken kort voor zijn avondtraining.

Door zijn blessure was Holzken genoodzaakt zich terug te trekken voor Glory Amsterdam op 30 september. Zaterdag vindt in het Rotterdamse Ahoy’ de uitgestelde partij plaats tegen Alim Nabiyev uit Azerbeidzjan. ,,Hij is een lange, talentvolle jongen die we niet moeten onderschatten.”

Tot grote verbazing van Holzken en zijn trainer Sjef Weber is de zevenvoudig wereldkampioen in het weltergewicht inmiddels afgezakt naar de zevende plek op de wereldranglijst. Weber: ,,Nieky is vijf jaar lang ongeslagen geweest. Hij verliest twee wedstrijden om de wereldtitel en staat nu zevende. Dat kan toch niet? Hij zou tweede of derde moeten staan. Holzken: ,,En die Azerbeidzjaan komt net kijken, hij vecht tegen mij zijn eerste Glory-wedstrijd en staat vijfde. Daar snap ik echt niks van.”

Nieuwe gezichten

Zo zijn er wel meer zaken waar Holzken en zijn trainer niets van begrijpen. De bijna 34-jarige kickbokskoning vermoedt wel wat er echter zit. ,,Ze willen van me af bij Glory. Ze willen nieuwe gezichten op de posters. Hoe ik dat weet? Dat heb ik zelf gehoord van mensen van Glory.”

Holzken is ervan overtuigd dat deze ‘politiek’ ook meespeelde bij de jury in zijn gevecht om de wereldtitel, zowel vorig jaar december als afgelopen juni. ,,In december was ik de regerend wereldkampioen. Er moest in het gevecht met de Fransman Cedric Doumbé een split decision aan te pas komen om de winnaar uit te roepen. Normaal krijgt de wereldkampioen dan het voordeel van de twijfel van de jury. Ik niet. En bij de revanchewedstrijd in juni in Parijs kreeg Doumbé als wereldkampioen wel het voordeel van de twijfel bij de split decision. Ik moet gewoon iedereen knock-out slaan, dan is het duidelijk wie de beste is. Dat ga ik dan ook maar doen.”

Het is hoogst onzeker of de Helmondse kickbokser in 2018 nog de kans krijgt om zijn verloren wereldtitel in het weltergewicht te heroveren. ,,Glory heeft gezegd dat ik eerst twee wedstrijden moet winnen. Na Ahoy volgt waarschijnlijk in februari of maart nog een gevecht”, aldus Holzken wiens contract met de Franse boksbond Glory in mei afloopt. ,,Ik heb op dit moment geen idee of er nog een gevecht om de wereldtitel kan komen.”

Als het aan Holzken ligt, maakt hij volgend jaar de overstap naar het profboksen. ,,Het liefste ga ik boksen. Daar liggen voor mij nu meer uitdagingen en dromen. Ik ben zeven keer wereldkampioen kickboksen geweest. Wat valt er nog te winnen? Maar goed, dan moet er wel een bokspromotor komen met een mooi contract. Anders blijf ik nog een jaar of drie, vier kickboksen.”

