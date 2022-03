Kijk hier live naar D'n Opstoet in Tilburg

Bomen in plaats van een door corona verpest feestje

VELP - Het had een mooi feestje moeten worden, in 2020, toen de Milieuvereniging Land van Cuijk 40 jaar bestond. Een ontmoetingsfeest. Alles was geregeld. Locatie, excursies, eten en drinken. Maar toen sloeg het coronavirus toe en kon het feestje, net als zoveel andere feestjes, niet doorgaan. Nu is een alternatief bedacht: bomen.

24 maart