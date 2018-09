'Kim, denk na voor je dit doet', zei de pleegmoeder: ouders ontvoerde baby Hannah voor de rechter

AgriFood Capital vraagt 25 miljoen van het kabinet om slimmer te boeren

6:13 DEN BOSCH - AgriFood Capital vraagt het kabinet om een bijdrage van bijna 25 miljoen euro. Met het geld wil ze de agrarische sector in Noordoost-Brabant beter, slimmer en gezonder maken voor mens en dier. In november blijkt of het voorstel goed is voor de miljoenen uit Den Haag.