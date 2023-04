Kim is boegbeeld van strijd tegen misbruik in danssector: ‘Als ik dit niet doe, doet niemand het’

Hier kan je fijn én veilig nieuwe vrienden maken: Join Us Oss is gestart

OSS - Goed nieuws voor Osse jongeren die sociaal contact maken lastig vinden, maar daar wel graag in willen oefenen: Join Us Oss is deze maandag van start gegaan. Join Us biedt ze een veilige plek om andere jongeren te treffen, jongeren die ook graag méér sociaal contact willen.