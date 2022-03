Kind van een omstreden gynaecoloog: ‘Ik ben ook gewoon een kind, alleen dan met 46 broers en zussen’

Column dwarskijker Jammer dat openbare wc’s geen gemeengoed zijn

Er zijn best veel mensen die niet ver van huis durven te gaan, omdat je niet overal zomaar je plas kwijt kunt. Ik las het alweer een aantal jaren geleden in een onderzoek onder senioren in het Land van Cuijk: het ontbreken van voldoende openbare toiletten houdt veel ouderen binnen.

27 februari