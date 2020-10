Kinderboerderijen schenden Q-koortsregels; NVWA deelt boetes uit

Dag van de leraar in Brabant: ‘Corona heeft uitver­groot hoe belangrijk het beroep van leraar is’

5 oktober Het is vandaag 5 oktober: dag van de leraar. Een speciale dag om waardering te tonen voor onderwijzers. Hoe zit het met die waardering in deze bijzondere tijden? Drie Brabantse leerkrachten die al eens eerder in the picture stonden, vertellen hierover.