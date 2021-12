Kinderopvang trekt aan de bel: ‘Hoezo mag bij ons wél alles?’

Rick zit in groep 6. Hij draagt op school een mondkapje zodra hij opstaat van z'n bureau en hij houdt afstand van andere leerlingen die niet in ‘zijn bubbel’ zijn ingedeeld. Dat moet tegenwoordig, want corona is weer in volle hevigheid terug. Hij doet het omdat het moet, maar Rick baalt enorm, het maakt school er niet per se leuker op. Maar gelukkig mag hij op donderdag naar de opvang. Dan wordt Rick met alle andere kinderen, uit verschillende klassen en scholen, opgehaald en afgezet bij de BSO. Geen bubbels en vooral géén mondkapje meer.