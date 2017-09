‘Kinderverlokkers zijn lang niet altijd pedoseksueel’

Dat zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media naar aanleiding van de Bavelse zedenzaak. Volgens Pardoen heeft internet het kinderlokkers erg gemakkelijk gemaakt. “Vroeger had je als pedofiel twee jaar nodig om kinderen te versieren. Digitaal kun je veel gemakkelijker en sneller de kinderwereld binnenkomen. We zien dus ook dat het aantal explosief is toegenomen”, aldus Pardoen.

Strafbaar

Pardoen zegt dat grooming strafrechtelijk gezien lastig valt te bewijzen. “Als een volwassene een minderjarige op internet benadert dan is dat pas strafbaar als hij of zij iets seksueels voorstelt. Of een kind moet uit zichzelf naaktfoto’s opsturen naar de volwassene. In dat geval ziet de wet het als uitlokking, ook als de volwassene niet openlijk iets heeft gevraagd of voorgesteld. Vandaar dat justitie weleens lokpubers inzet om kinderlokkers in de val te lokken. Maar uitlokking blijft in een rechtszaak meestal niet overeind. Dat mag in veel gevallen niet volgens de wet.”

Pardoen benadrukt dat het aantal kinderverlokkingen wel sterk is toegenomen, maar het aantal pedoseksuelen niet. “Veel groomers blijken later geen kinderporno op hun computer te hebben staan. Er zijn er nogal wat die puur voor de sport van de verleiding gaan. Het gaat hen om de jacht. Vaak zijn het intelligente mannen.”

Vrijwillig

Volgens Pardoen werkt het gemak van internet pedoseksuelen en/of verleiders in de hand. “Je kunt het bij wijze van spreken naast je vrouw op de bank doen. Minderjarigen weten zelfs vaak dat het om een volwassene gaat. Ze vinden dat spannend. Een tweede keer komt het contact vaak vrijwillig tot stand. Als een volwassene kwaad wil, volgt in een later stadium het chanteren en bedreigen.”