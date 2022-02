Kink in kabel nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage: 'Scholen maken het expres ingewikkeld’

Aantal meldingen van stormscha­de in Brabant is enorm: ‘We verwachten er nog 4000 meer'

Storm Eunice heeft in Brabant voor ongekende schade gezorgd. Verzekeraars Interpolis en ZLM hebben het er maar druk mee. Interpolis ontving landelijk tot nu toe zo'n 4062 schademeldingen, waarvan grofweg 15 procent uit Brabant. Bij ZLM staat de teller op 369 in Brabant. ,,Het einde is nog niet in zicht. We verwachten dat daar nog zo'n 4000 meldingen bijkomen", zegt een woordvoerder van ZLM.

19 februari