Kippen ruimen het veld voor boerenprotest Brabant

Jumbo en Sligro sparen elkaar niet voor Bossche rechtbank

10 december De Veghelse giganten Sligro en Jumbo troffen elkaar dinsdag voor de rechtbank in Den Boch. Inzet van het geschil is de vraag of Sligro de cijfers van supermarktketen EMTÉ willens en wetens té rooskleurig heeft voorgespiegeld toen Jumbo en Coop de 130 supermarkten overnamen. Jumbo vindt van wel; Sligro niet.