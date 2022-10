Kirsten van Teijn heeft twee relaties: ‘Ik heb een vriend en een vriendin, punt’

SAR Nederland spreekt van doemscena­rio in zoektocht Hebe en Sanne

DEN BOSCH - Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR), die hielp in de zoektocht naar Hebe (10) en Sanne (26), spreekt van een doemscenario waar niemand op gehoopt had. Woensdagavond werd bij knooppunt Empel (A59/A2) een donkere Kia Picanto gevonden met daarin twee doden. De politie vermoedt dat het gaat om het vermiste meisje en haar begeleidster.

