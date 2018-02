Klaas Dijkhoff had een 'rotweek': met een kater van carnaval door naar een politieke crisis

BREDA – Klaas Dijkhoff (37), fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, liet zich zondagavond in het programma College Tour van NTR interviewen door Twan Huys en 350 studenten.

Meest sexy politicus, best geklede man, slimste mens. In diverse televisieprogramma’s zagen we Dijkhoff het afgelopen jaar bejubeld worden. In College Tour werden juist kritische vragen gesteld aan de politicus. Hoe denkt hij over ex-partijgenoot Halbe Zijlstra, de invloed van Poetin en waar staat de VVD nou eigenlijk voor?

Dijkhoff vertelt open aan de zaal dat een weekendje carnavallen er 'toch wel een beetje heeft ingehakt'. Dat hij ondanks dat hij maandag op tijd gestopt was met alcohol drinken, dinsdag niet op z'n best was. De dag dat van het aftreden van Zijlstra. Dijkhoff: ,,Het was een rotweek. Zowel de politieke kant als het mediaspektakel. Ik zie vooral een mens. Iemand die ik graag mag en waarmee ik veel heb samengewerkt. Hij deed zijn werk als minister goed."

Over of hij al eerder op de hoogte was van het incident dat tot het vertrek leidde van Zijlstra is hij duidelijk. ,,Ik hoorde het zondag pas. Speculeren over hoe het afgelopen zou zijn als de Volkskrant dit niet had gepubliceerd heeft geen zin. Dit is hoe de situatie is. Hij moest weg door een stommiteit die, laten we eerlijk zijn, hij zelf heeft begaan.”

Tweede viool

Welke vraag hij aan Poetin zou willen stellen? Dijkhoff: ,,Of hij ook aan de individuele Russen denkt. Ik vind individuele vrijheid erg belangrijk. Opgroeien in Nederland en het gevoel hebben dat je tweede viool speelt zou niet moeten kunnen. Ik denk dat er in sommige landen, ook Europese, teveel wordt ingezet op het collectief. Dat er teveel macht wordt uitgeoefend. Ik verlies bijvoorbeeld liever een collega in het kabinet die me dierbaar is door de vrije pers, dan dat we met z’n allen aan de macht kunnen blijven omdat we de pers in handen hebben.”

Naar de studenten toe is hij erg openhartig over de ‘mensen in de kamer’. Dijkhoff: ,,Denk niet dat het van nature bijzondere mensen zijn. Ze oefenen een functie uit waar ze talent voor hebben. Verder zijn het gewoon mensen net als iedereen. Je moet nooit naar iemand opkijken. Ga uit van je eigen kracht en ga ergens voor.”