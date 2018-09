Klaas Dijkhoff reageert fel op kardinaal Eijk en schrijft zich dankzij hem uit bij de kerk: Ik zal definitief niet terugkeren

In het bewuste interview over de leegloop van de Nederlandse kerken zei kardinaal Eijk over Dijkhoff: 'Dat vind ik gewoon kleinzielig. Klaas Dijkhoff van de VVD zei laatst op een partijcongres: we kunnen de kerken niet verbieden, maar het is goed dat ze geleerd hebben een toontje lager te zingen. Waar een hyperindividualist als Dijkhoff het niet over heeft, is dat kerken een sociale functie hebben.'

Volledig scherm Een jonge Klaas Dijkhoff in de kerk © Facebook/Klaas Dijkhoff

Sociale functie

En daar is Dijkhoff het in een lang relaas op Facebook hartsgrondig mee oneens: 'Ten eerste, wat ik zei was: “Het is prima dat er kerken zijn in Nederland, begrijp me niet verkeerd, dat zou ik niet willen verbieden.” Mij lijkt het verschil tussen ‘niet kunnen verbieden’ en ‘niet willen verbieden’ in deze context wezenlijk, maar soit, dat u als geestelijke zaken niet zo letterlijk neemt beschouw ik maar als vooruitgang.

Behalve dat Dijkhoff de woorden van Eijk recht wil zetten, geeft hij ook aan het als een eer op te kunnen vatten dat alleen hij met naam genoemd wordt in het rijtje van Jezus, Maria, God, de Paus en Darwin.

De VVD politicus gaat vooral in op het feit dat Eijk vindt dat kerken vooral ook een sociale functie hebben. Dijkhoff vindt dat mensen ook sociaal zijn zonder kerk. 'Rooms ben ik allang niet meer, maar Brabants katholiek voel ik me wel. Daar heb je ook eigenlijk geen god voor nodig, maar wel liefde. En als we die liefde dan God noemen, dan is dat prima.'

Dijkhoff haalt in die context dan ook flink uit naar de kardinaal: 'Ik wil u er alleen wel op wijzen dat waar uw kerken leeg zijn, het sociale in de samenleving is gebleven. Dat de mensen, die vroeger in naam van uw kerk liefdevol voor anderen klaar stonden, dat nog steeds staan. Alleen steeds minder in naam van uw kerk. Dat u deze lieve mensen zelf vakkundig uw kerk uitgejaagd heeft.'

Uitschrijven

Dijkhoff is gedoopt, deed zijn communie én zijn vormsel. Maar hij kon ook liefde ontwaren van straatprediker Nol uit Eindhoven. 'U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk.'

Dijkhoff gaat zich definitief uitschrijven bij de kerk en zal niet terugkeren. 'Ik wil daarom deze brief aan u afsluiten met een welgemeende dankbetuiging. U heeft het irrationele verzet tegen me officieel uitschrijven gebroken. Geeft u mij gerust de schuld van een gesloten kerk, ik zal definitief niet terugkeren. Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de beperkingen en de kerk. In de naam van de moeder, de dochter en de heilige liefde. Amen. Groet, Klaas Henricus Dominicus Maria Dijkhoff '.